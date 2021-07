L'Inter svincola Joao Mario? Oggi summit col portoghese, che ha l'accordo col Benfica

Joao Mario in sede Inter per la risoluzione del contratto. Il centrocampista portoghese, riporta 'Sky', insieme al suo agente ha fatto visita al club nerazzurro per trovare un accordo per risolvere il contratto e poi accasarsi al Benfica, società con cui ha già raggiunto l'accordo.

Secondo la ricostruzione di 'Sky', l'Inter che voleva incassare 7.5 milioni di euro dalla cessione del portoghese dovrebbe alla fine perderlo a zero in virtù di una clausola inserita al momento del suo acquisto dallo Sporting che non permette al club nerazzurro di cedere Joao Mario ad altri club portoghesi.

Dovesse concludersi così l'operazione, l'Inter si ritroverebbe quindi a 'regalare' il giocatore al Benfica, risparmiando solo l'ultimo anno di ingaggio.