L'Inter torna oggi a lavorare ad Appiano. Per la prima volta da campione d'Italia

L’obiettivo è stato raggiunto con largo anticipo, ma questo non significa che la stagione dell'Inter sia conclusa o che il lavoro di Antonio Conte adesso rallenterà. Non ci sono record da inseguire o nuovi primati da poter festeggiare - sottolinea La Gazzetta dello Sport - però la squadra vuole chiudere bene l’anno: aiutare magari Lukaku a tenere viva la corsa al titolo di capocannoniere – anche se Ronaldo con 6 gol in più appare difficilmente raggiungibile – è già a modo suo una nuova missione. Come quella di allungare il numero di partite senza subire gol (ora sono 14) per celebrare al meglio il primato che Samir Handanovic taglierà alla penultima giornata – ammesso che le giochi tutte come è sempre accaduto – e cioè diventare il portiere più presente in Serie A nella storia del club.

Al lavoro, da campioni - Oggi, intanto, la squadra si ritroverà ad Appiano Gentile per la prima volta da campione d’Italia. C’è curiosità di capire - conclude La Gazzetta dello Sport - se i tifosi in qualche modo proveranno ad avere un contatto con i loro beniamini, un cenno di intesa a distanza, anche solo un sorriso da condividere e custodire nella memoria.