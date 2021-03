L'ipotesi del Telegraph: Chelsea, obiettivo Lukaku se sfuma l'assalto ad Haaland

Un ritorno a Stamford Bridge per Romelu Lukaku. Questa la suggestione di mercato lanciata dal Telegraph, secondo il quale il Chelsea potrebbe bussare alla porta dell'Inter per il gigante belga nel caso in cui l'assalto ad Haaland non dovesse andare a buon fine. Secondo il quotidiano inglese i Blues potrebbero fare leva sulle difficoltà finanziarie attraversate in questo periodo dai nerazzurri, anche se i margini di un'eventuale trattativa appaiono - almeno allo stato dell'arte - piuttosto ristretti.