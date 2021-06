L'ipotesi di un aumento di capitale spaventa la Borsa: il titolo della Juve in calo del -3,2%

L’ipotesi di un aumento di capitale per la Juventus (tra 300 e 400 milioni) spaventa gli investitori di Borsa. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi - riporta Calcio & Finanza - il primo giorno di contrattazioni sul titolo bianconero ha visto un netto calo nel valore delle azioni. Nel dettaglio - si legge - il titolo della Juventus ha chiuso la giornata a quota 0,7195 euro per azione, in calo del 3,23% rispetto alla chiusura di venerdì. Dopo un picco a quota 0,7755 euro per azione toccato lo scorso 10 giugno, il titolo della Juventus ha perso circa il 7,2% del suo valore nel corso degli ultimi dieci giorni. Nei giorni scorsi, era infatti emersa l’indiscrezione, cominciata a circolare nell’ambiente delle banche d’affari, di un nuovo intervento da parte di Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il club bianconero – per la società bianconera.