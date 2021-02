L'Udinese resiste agli assalti per il proprio gioiello. Ma in estate De Paul avrà tanto mercato

Per rendimento, Rodrigo De Paul continua ad essere uno dei migliori centrocampisti della Serie A. Anche in questa stagione, la quinta alla Dacia Arena, l'argentino sta trascinando la squadra con gol, assist e ottime prestazioni. Nelle prime 20 di campionato, sono 5 i gol e 2 gli assist forniti. Le voci di mercato anche nella sessione da poco conclusa non sono mancate, ovviamente. Ma l'affondo decisivo non è mai arrivato, anche perché l'Udinese si è sempre trincerata dietro la valutazione da 35 milioni per il suo cartellino.

Big italiane attente, la Premier attira - La prossima estate, salvo ulteriori colpi di scena, potrebbe davvero essere quella del cambio di casacca. Perché la crescita e la continuità dell'ex Valencia non lasciano indifferenti e le big da tempo sono attente alla sua situazione. In Italia, dopo che il Milan ci aveva a lungo provato, è l'Inter la squadra meglio posizionata nella corsa al 10 friulano. La Fiorentina potrebbe riprovarci, ma di fronte alla concorrenza nerazzurra potrebbe far poco. Le altre pretendenti accreditate potrebbero invece arrivare dalla Premier League: il Liverpool, soprattutto. Jurgen Klopp potrebbe muovere alcune pedine del suo centrocampo e l'argentino piace e non poco ai Reds. Ma in fila c'è pure il Leeds di Marcelo Bielsa: il Loco vedrebbe benissimo il connazionale nel suo centrocampo e già la scorsa estate c'erano stati dei contatti in tal senso. E con la salvezza e la permanenza di Bielsa in panchina, facile immaginare un nuovo tentativo la prossima estate.