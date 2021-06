L'ultima occasione per il Milan si chiama Papu Gomez: trattativa per lo scambio con Castillejo

Repubblica oggi in edicola fa il punto sul mercato del Milan. Per l'attacco il focus è adesso su Olivier Giroud, che si libererà dal Chelsea in estate. Sta maturando poi in queste ore un'altra opportunità ovvero Samu Castillejo direzione Siviglia e, in quella opposta, il ritorno di Alejandro Gomez: il Papu, dagli andalusi, sarebbe la prossima opportunità che il Milan è pronto a considerare.