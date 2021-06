La 10 dell'Inter (ad oggi) non è disponibile. Calhanoglu potrebbe scegliere l'11 o il 21

Il quotidiano Tuttosport, parlando dell'arrivo di Hakan Calhanoglu all'Inter, si sofferma su quella che potrebbe essere la maglia dell'ex Milan. La numero 10, sua casacca in rossonero, non è disponibile visto che è di proprietà di Lautaro Martinez. Se il Toro alla fine resterà in nerazzurro, quindi, Calhanoglu dovrebbe trovare un'alternativa. E per il quotidiano, le ipotesi più accreditate sono la numero 11 e la numero 21.