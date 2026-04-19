TMW La corsa salvezza non riguarda più Parma e Genoa. I calendari a confronto: è testa a testa

La 33ª giornata del campionato di Serie A ha tolto due concorrenti alla corsa salvezza. Se per Pisa e Hellas Verona è ormai aperto il countdown verso la retrocessione, il terzultimo posto sarà, salvo sorprese, appannaggio di una tra Cremonese e Lecce, ma solo il Cagliari al momento sembra poter essere una alternative seria dopo gli ultimi risultati.

Parma e Genoa coi successi su Udine e Pisa sono salve, addirittura potrebbero esserlo matematicamente già nella prossima giornata. La Fiorentina è ben distante e solo un suicidio viola e un filotto di vittorie di Lecce o Cremonese potrebbe cambiare la situazione. Come detto, il Cagliari dovrà gestire bene il cospicuo vantaggio fin qui costruito, ma domani il Lecce vincesse lo scontro diretto con la Fiorentina, ecco che il calendario inizierebbe a fare paura. Ricordiamo che, in caso di arrivo a pari punti, si terrebbe lo spareggio salvezza.

I calendari a confronto di Fiorentina, Cagliari, Lecce e Cremonese per le ultime giornate:

15. FIORENTINA punti 35

33ª giornata, Lecce - Fiorentina

34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo

35ª giornata, Roma - Fiorentina

36ª giornata, Fiorentina - Genoa

37ª giornata, Juventus - Fiorentina

38ª giornata, Fiorentina - Atalanta

16. CAGLIARI punti 33

34ª giornata, Cagliari - Atalanta

35ª giornata, Bologna - Cagliari

36ª giornata, Cagliari - Udinese

37ª giornata, Cagliari - Torino

38ª giornata, Milan - Cagliari

17. CREMONESE punti 28

34ª giornata, Napoli - Cremonese

35ª giornata, Cremonese - Lazio

36ª giornata, Cremonese - Pisa

37ª giornata, Udinese - Cremonese

38ª giornata, Cremonese - Como

18. LECCE punti 27

33ª giornata, Lecce - Fiorentina

34ª giornata, Hellas Verona - Lecce

35ª giornata, Pisa - Lecce

36ª giornata, Lecce - Juventus

37ª giornata, Sassuolo - Lecce

38ª giornata, Lecce - Genoa