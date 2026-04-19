La corsa salvezza non riguarda più Parma e Genoa. I calendari a confronto: è testa a testa
La 33ª giornata del campionato di Serie A ha tolto due concorrenti alla corsa salvezza. Se per Pisa e Hellas Verona è ormai aperto il countdown verso la retrocessione, il terzultimo posto sarà, salvo sorprese, appannaggio di una tra Cremonese e Lecce, ma solo il Cagliari al momento sembra poter essere una alternative seria dopo gli ultimi risultati.
Parma e Genoa coi successi su Udine e Pisa sono salve, addirittura potrebbero esserlo matematicamente già nella prossima giornata. La Fiorentina è ben distante e solo un suicidio viola e un filotto di vittorie di Lecce o Cremonese potrebbe cambiare la situazione. Come detto, il Cagliari dovrà gestire bene il cospicuo vantaggio fin qui costruito, ma domani il Lecce vincesse lo scontro diretto con la Fiorentina, ecco che il calendario inizierebbe a fare paura. Ricordiamo che, in caso di arrivo a pari punti, si terrebbe lo spareggio salvezza.
I calendari a confronto di Fiorentina, Cagliari, Lecce e Cremonese per le ultime giornate:
15. FIORENTINA punti 35
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Fiorentina - Genoa
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta
16. CAGLIARI punti 33
34ª giornata, Cagliari - Atalanta
35ª giornata, Bologna - Cagliari
36ª giornata, Cagliari - Udinese
37ª giornata, Cagliari - Torino
38ª giornata, Milan - Cagliari
17. CREMONESE punti 28
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Cremonese - Lazio
36ª giornata, Cremonese - Pisa
37ª giornata, Udinese - Cremonese
38ª giornata, Cremonese - Como
18. LECCE punti 27
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Hellas Verona - Lecce
35ª giornata, Pisa - Lecce
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Sassuolo - Lecce
38ª giornata, Lecce - Genoa