La corsa scudetto si è riaperta? Caressa: "Dopo il derby a Milanello è cambiato l'umore"
Durante il pre-partita di Lazio-Milan su Sky Sport, il giornalista Fabio Caressa ha presentato brevemente la partita dello stadio Olimpico soffermandosi in modo particolare sull'umore della formazione rossonera, che ha la ghiotta opportunità di riaprire la corsa scudetto dopo il pari di ieri dell'Inter contro l'Atalanta:
"Il Milan cerca di recuperare punti sull’Inter. Dopo il derby è cambiato l’umore, anche nella squadra rossonera, perché dopo il pareggio con l’Atalanta la formazione di Allegri intravede la possibilità di ridurre il gap da quella di Chivu".
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