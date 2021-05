La costruzione dal basso vista da Consigli: "Con De Zerbi sono diventato giocatore di movimento"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola intervista Andrea Consigli, portiere del Sassuolo. Inevitabile la discussione sulla costruzione dal basso, col numero uno che dice "mi piace costruire ma preferisco parare un rigore". 34 anni, è uno vecchia scuola ma uno di quelli che meglio ha saputo reinventarsi nel calcio moderno e nel ruolo attuale del portiere. "Mi piace sperimentare e mettermi in gioco: con De Zerbi sono diventato un giocatore di movimento. E in tre anni mi ricordo al massimo tre-quattro gol presi con gli errori in costruzione bassa".