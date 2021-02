La crisi del Cagliari spiegata dal presidente Giulini: "Ci sono stati tre equivoci"

vedi letture

Secondo lei qual è il nocciolo di questa crisi? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Tommaso Giulini, presidente del Cagliari che a margine della conferenza stampa di presentazione di Rugani e Asamoah ha risposto così: "Non siamo stati fortunati con i casi Covid, scaglionati come magari hanno avuto le altre squadre. Poi l'infortunio di Rog è stato l'ennesimo episodio negativo di quest'annata. Per quanto riguarda l'identità che si vuole dare a questa squadra con i dirigenti abbiamo ragionato su questi elementi: il nostro capitano non è un esterno, ma rende meglio dietro le punte. Gli esterni che abbiamo preso, per quanto forti, non hanno grandi capacità difensive. Il terzo equivoco è il ruolo di Marin, arrivato per fare il play ma che rende meglio da mezzala. Credo che siano stati questi i motivi che rendono complicata questa stagione".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Tommaso Giulini.