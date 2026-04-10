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La Curva Sud della Roma onora Gianluca Cherubini a pochi minuti dalla sfida col Pisa
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"Gianluca continua a tifare la Roma da lassù" è lo striscione della Curva Sud in onore di Gianluca Cherubini, ex giocatore della Roma (5 presenze nella stagione 1995/96) scomparso pochi giorni fa. Marco Delvecchio e Luigi Di Biagio hanno posato una corona di fiori sotto la Curva tra gli applausi dello stadio.
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