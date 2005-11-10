Juve, doppio colpo da sogno: Kolo Muani è fatta, vicino anche Alajbegovic

La Juventus accelera sul mercato: definito l’arrivo di Kolo Muani dal PSG e chiusa anche l’operazione Alajbegovic dal Bayer Leverkusen

Quella di ieri è stata una giornata davvero ricca di emozioni per la Juventus. Infatti, Carnevali e Massara hanno deciso di dare una forte accelerata al mercato per regalare una squadra più completa a Spalletti per la tournée asiatica. Per la Juventus si avvicina l'inizio del campionato e c'era bisogno di dare una svolta al mercato. Per questo motivo la dirigenza bianconera ha deciso di imprimere una netta accelerazione alle trattative considerate prioritarie. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione del tecnico una rosa il più possibile completa già nelle prossime ore, così da consentire ai nuovi acquisti di integrarsi rapidamente con il gruppo. Le ultime ventiquattro ore hanno portato risultati molto importanti e adesso i tifosi possono guardare con maggiore entusiasmo ai prossimi impegni della squadra. Due operazioni di alto livello sono infatti ormai in dirittura d’arrivo e rappresentano un segnale forte delle ambizioni della nuova Juventus.

Kolo Muani torna in bianconero: oggi visite mediche e firma

Ieri la Juventus ha chiuso la trattativa con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. I bianconeri pagheranno 4 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 34 milioni, più altri 12 milioni di bonus. Nella giornata di oggi l’attaccante francese arriverà a Torino per sostenere le visite mediche e, successivamente, firmare il contratto che lo legherà nuovamente alla Juventus. Si chiude così una trattativa durata praticamente un anno, nella quale la volontà del giocatore ha avuto un peso determinante. Kolo Muani, infatti, non ha mai nascosto il desiderio di tornare a vestire la maglia bianconera e ha continuato a dare priorità alla Juventus anche nei momenti più complicati della negoziazione. Per Spalletti si tratta di un rinforzo di assoluto livello, capace di garantire qualità, velocità e profondità al reparto offensivo. Il suo inserimento durante la tournée asiatica sarà fondamentale per permettergli di assimilare i meccanismi tattici e arrivare pronto all’esordio in campionato.

Non solo Kolo Muani: la Juventus chiude anche Alajbegovic

Il lavoro di Carnevali e Massara, però, non si è fermato all’attaccante francese. Ieri pomeriggio la dirigenza bianconera ha trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen anche per Kerim Alajbegovic, riuscendo a battere una concorrenza molto agguerrita composta da Chelsea e Atalanta. A questo punto manca soltanto l’ultimo via libera da parte del padre del giocatore, passaggio considerato ormai decisivo prima della definizione dell’operazione. Una volta ottenuto anche questo assenso, il talento bosniaco potrà partire alla volta di Torino per iniziare la sua nuova avventura. La Juventus verserà 30 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus, ai quali si aggiungerà una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Un investimento importante che conferma la volontà del club di costruire una squadra competitiva non solo nell’immediato, ma anche in prospettiva. Dopo la chiusura di queste due operazioni, il mercato bianconero potrebbe comunque non essere finito, con la dirigenza pronta a cogliere eventuali nuove opportunità prima della chiusura della sessione estiva.