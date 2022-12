La dichiarazione d'amore di Kvara: "A Napoli mi sento come in Georgia. Questa città è casa mia"

vedi letture

Khvicha Kvaratskhelia oggi è stato ospite d'onore alla Apple Academy di San Giovanni a Teduccio, rilasciando anche alcune dichiarazioni a Sky Sport sul suo grande feeling col Napoli: "È importante che si lavori ad alto livello, i tifosi del Napoli pretendono sempre tanto da noi. Li ringrazio perché ci riservano sempre tanto amore. Senza il valore di tutti noi non andremmo da nessuna parte. Napoli e Georgia? Entrambi mettono la famiglia al primo posto, anche per questo mi sento come a casa qui", le parole dell'attaccante georgiano.