La dinastia Veron continua: debutto nell'Estudiantes per Deian, figlio dell'ex Juan Sebastian

Un altro figlio d'arte si affaccia nel grande calcio. Stavolta è Deian Veron - figlio di Juan Sebastian - ad aver fatto il proprio esordio con la maglia dell'Estudiantes nella gara contro l'Arsenal de Sarandi. Deian, mezzala ventenne, è l'ultimo della dinastia iniziata con Bruja Veron - padre dell'ex centrocampista di Inter, Lazio e Parma - divenuto da tempo presidente dello stesso Estudiantes.

In pianta stabile nella seconda squadra dell'Estudiantes, Deian Veron è stato convocato con la squadra maggiore, entrando in campo a circa 20 minuti dal termine della gara vinta agevolmente dall'Estudiantes per 5-0- E se buon sangue non mente...