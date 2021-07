La fine della cerniera centrale del Real: anche Varane ai saluti. Man United pronto all'assalto

Raphael Varane è destinato a lasciare il Real Madrid. A un anno dalla scadenza del contratto sono già avviate le prime trattative per la cessione del francese, per evitare di perdere un asset a zero euro. L'addio di Zinedine Zidane ha tolto gli ultimi dubbi sul giocatore, che non rinnoverà.

"Non so cosa succederà. Quando tornerà dagli Europei valuteremo. Gli manca un anno. Non abbiamo ancora parlato con lui. Di acquisti e rinnovi ne parleremo dopo il torneo. Non abbiamo ricevuto offerte per lui. In molti anni con noi si è sempre comportato bene e se vorrà andare via o se vorrà restare ce lo dirà". Questo ha dichiarato tre settimane fa Florentino Pérez. La valutazione stimata del club, nonostante la scadenza a giugno 2022 è di 50 milioni di euro, uno sproposito in tempi di pandemia. Il Manchester United ha bussato alla porta, l'offerta non è ancora quella giusta ma più il tempo passa più il coltello dalla parte del manico sarà dei red devils. Nel dubbio Ancelotti lo convocherà il 19 luglio per iniziare il pre-campionato. L'eventualità di perderlo a zero non dovrebbe essere contemplata, poiché i blancos contano di ricavare una somma per tentare l'assalto a Kylian Mbappé, altro giocatore a scadenza.