La Fiorentina bussa a casa della vecchia fiamma Juric ma solo in cerca di punti

Era la fine della scorsa stagione: dopo aver portato in salvo la Fiorentina, era attesa da gran parte dell'ambiente la sostituzione di Iachini con un allenatore in grado di risollevare le ambizioni viola. Dello stesso avviso sembrava essere anche il ds Pradè, che arrivò a chiudere un accordo di massima con Ivan Juric e il Verona per portare il tecnico croato a Firenze. Dietrofront, però, per ordine diretto di Rocco Commisso, profondo estimatore del lavoro di Iachini e dell'uomo ancor prima dell'allenatore, e desideroso di dargli la chance di divenire da brutto anatroccolo a cigno in quel di Firenze. Le cose non sono andate così, ma per strane macchinazioni del destino su quella panchina c'è di nuovo lui. E va cercando punti salvezza, visto che la situazione della Fiorentina si è fatta particolarmente preoccupante nell'ultimo fine settimana, dopo la sconfitta in casa del Sassuolo e le successive vittorie di Cagliari e Torino. Li va cercando a casa di colui che sarebbe potuto diventare il suo successore, rimasto tale solo sulla carta: dalle parti di Verona c'è chi ringrazia ancora quella decisione di Commisso...