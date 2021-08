La Fiorentina saluta il primo erede di Astori: Pezzella dice addio senza fare rumore

German Pezzella torna al Real Betis dopo 4 stagioni e più di 130 presenze con la Fiorentina. L'argentino è stato capitano nelle ultime tre stagioni e non certo un capitano qualunque, visto che ha ereditato la fascia da Davide Astori, vestendo le iniziali del giocatore scomparso dal 2018 fino all'ultima gara vinta in Coppa Italia venerdì scorso contro il Cosenza. L'ultima stagione per il vincitore della Copa America in carica non era stata facile, anzi nelle prime due stagioni dell'era Commisso il suo rendimento aveva attirato grandi critiche da parte dei tifosi e della stampa fiorentina. Lui ha comunque mantenuto il posto nell'Argentina di Scaloni e al fianco di Messi e del nuovo acquisto viola Nico Gonzalez ha alzato una coppa che all'Albiceleste mancava da anni.

Rispettato comunque da tutti, sia nello spogliatoio che in tutto l'ambiente, lascia la Fiorentina senza fare rumore e con un anno di ritardo visto che già l'ottobre scorso era stato a un passo dall'addio. Adesso il Real Betis lo riaccoglie volentieri, con Pellegrini che lo ha indicato personalmente per completare il reparto. I viola riprendono invece Nastasic, un altro ritorno che da settimane era pronto a salutare lo Schalke per tornare al Franchi.