La Fiorentina ufficializza i numeri di maglia: Beltran (in uscita) lascia la 9 a Dzeko
La Fiorentina ha annunciato i numeri di maglia ufficiali della rosa per la stagione 2025/2026. La novità più importante riguarda la maglia numero 9, che passa dalla spalle di Beltran e a quelle di Dzeko. All'argentino - sempre più fuori dal progetto - non è stato assegnato per il momento un numero ufficiale.
Come Beltran, niente numero di maglia neanche per Barak, Brekalo, Bianco, Ikone, tutti calciatori in uscita. Tra i nuovi, Simon Sohm prende la 7, Mattia Viti prenderà la 26, Jacopo Fazzini la 22, Eman Kospo la 23 Luca Lezzerini la numero 1. Questo l'elenco completo dei numeri di maglia della rosa della Fiorentina per la stagione 2025/2026:
1 Lezzerini, 2 Dodo, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 7 Sohm, 8 Mandragora, 9 Dzeko, 10 Gudmundsson, 11 Sabiri, 15 Comuzzo, 18 Pablo Marì, 20 Kean, 21 Gosens, 22 Fazzini, 23 Kospo, 24 Richardson, 26 Viti, 27 Ndour, 29 Fortini, 30 Martinelli, 43 De Gea, 44 Fagioli, 60 Kouadio, 61 Braschi, 65 Parisi, 99 Kouame.