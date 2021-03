La sgasata dell'Inter nel girone di ritorno: 21 punti su 21, meglio anche dell'anno del triplete

L'Inter di Antonio Conte festeggia i 113 anni di storia col successo sull'Atalanta e col +6 in classifica sul Milan secondo. Un vantaggio importante, quello dei nerazzurri, che è stato costruito soprattutto grazie alle 7 vittorie consecutive dall'inizio del girone di ritorno. Dopo il pareggio con l'Udinese nell'ultima di andata, infatti, Lukaku e compagni non hanno conosciuto intoppo portando a casa i 3 punti con Benevento, Fiorentina, Lazio, Milan, Genoa, Parma e appunto Atalanta. Per un totale di 21 punti in 7 partite. Un filotto importante e a suo modo storico, visto che almeno nel recente passato mai l'Inter era andata così bene dopo il giro di boa.

Lo scorso anno, il primo di Conte, erano arrivate nello stesso periodo (quindi dalla 20^ alla 26^ giornata) 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. La stagione in cui andò meglio fu quella di Pioli, il 2016-2017, con l'Inter che mise insieme 5 vittorie e 2 sconfitte. Con Ranieri nel 2011-2012 andò malissimo, 5 sconfitte e 2 pareggi, ma nel confronto con l'Inter di oggi non regge neppure la squadra del Triplete guidata da José Mourinho: in quel 2009-2010, la sua Inter collezionò 3 vittorie e 4 sconfitte.

2019/2020, Antonio Conte: 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, 11 punti

2018/2019, Luciano Spalletti: 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, 8 punti

2017/2018, Luciano Spalletti: 2 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, 10 punti

2016/2017, Stefano Pioli: 5 vittorie e 2 sconfitte, 15 punti

2015/2016, Roberto Mancini: 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, 9 punti

2014/2015, Roberto Mancini: 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, 12 punti

2013/2014, Walter Mazzarri: 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, 9 punti

2012/2013, Andrea Stramaccioni: 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, 9 punti

2011/2012, Claudio Ranieri: 2 pareggi e 5 sconfitte, 2 punti

2010/2011, Leonardo: 5 vittorie e 2 sconfitte, 15 punti

2009/2010, José Mourinho: 3 vittorie e 4 pareggi, 13 punti