La Juve con una Joya in più: Dybala sorridente con i compagni negli spogliatoi

A ranghi ridotti, per l’assenza dei tanti nazionali, ma con una Joya in più. La Juventus, che lavora in vista del derby alla ripresa del campionato, lo fa con Paulo Dybala. L’argentino non soltanto sta meglio e sarà convocato per la partita contro il Torino (l’ultima volta fu col Porto in Champions, ma Dybala non scende in campo dal 10 gennaio contro il Sassuolo). A testimoniarlo, ci pensa il diretto interessato con tanto di foto sorridente nello spogliatoio, in posa al centro e al fianco di Chiellini, Buffon, Bentancur, Danilo, Alex Sandro, McKennie e Ramsey.