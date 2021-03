La Juve e il futuro di Ronaldo: il portoghese comunicherà a breve le sue intenzioni

vedi letture

Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? È uno dei grandi temi di casa Juventus, forse il principale. Dalla Spagna rimbalzano le voci sul ritorno di fiamma del Real Madrid, che però culla anche obiettivi ben più giovani come Haaland e Mbappé. Il lusitano, scrive Tuttosport, comunicherà in corso d’opera le sue intenzioni a Paratici e Agnelli: non a fine maggio, ma prima, perché sa che per il club è uno snodo cruciale sulla programmazione del futuro. Per il quotidiano torinese, i bianconeri si terrebbero volentieri Ronaldo e lui stesso non smania all'idea di tornare a Madrid. Anche se è il momento delle riflessioni.