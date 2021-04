La Juve è troppo brutta per essere vera, la Fiorentina ha gli attributi di Vlahovic: 1-0 al 45’

La Fiorentina chiude in vantaggio il primo tempo della Juventus al Franchi: 1-0 al 45’. Decide un gol di Dusan Vlahovic su calcio di rigore, assegnato e segnato appena prima della mezz’ora per un goffo intervento col braccio di Adrien Rabiot nella propria area di rigore. Glaciale il giovane centravanti serbo dal dischetto, autore di un cucchiaio che sorprende e lascia senza possibilità di replica Szczesny. È il gol numero 17 in questo campionato di Vlahovic, classe 2000.

MALE LA JUVE, BENE I VIOLA - Al netto dell’episodio, comunque decisivo e anche emblematico del primo tempo, la squadra di Iachini va in vantaggio negli spogliatoi con merito. Fotografato dal fatto che le principali occasioni della gara siano di matrice toscana: al 12’ Szczesny deve anticipare Vlahovic, poi volare sulla botta da fuori di Milenkovic. Il palo di Pulgar e un’uscita goffa dello stesso polacco fotografano le difficoltà dei bianconeri di Pirlo, presenti per oltre 40 minuti in area di rigore avversaria quasi esclusivamente con un lancio di De Ligt: bravo Dragowski ad anticipare uno spento Ronaldo. Nel finale, il primo vero brivido per la difesa della Fiorentina: combinazione Dybala-Bentancur, il gallese Ramsey arriva a tu per tu con l'estremo difensore viola ma manda fuori dopo uno stop errato.