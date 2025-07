La Juve insegue Kolo Muani. Lui intanto mercoledì è atteso al centro sportivo del PSG

Non è ancora finita per Randal Kolo Muani, ma la Juventus non lo ha ancora in pugno. A testimonianza di ciò, secondo quanto riportato da FootMercato.net, l'attaccante francese è atteso al centro sportivo del PSG mercoledì prossimo, ovvero il 23 luglio, per la ripresa individuale della preparazione dopo il Mondiale per Club disputato con la maglia bianconera e terminato agli ottavi di finale contro il Real Madrid.

I dialoghi tra le società vanno avanti, ma i transalpini per ora non aprono alla soluzione in prestito, né con diritto di riscatto, né con l'obbligo. La volontà di Al-Khelaifi è quella di cedere l'ex Eintracht Francoforte a titolo definitivo. Resta da capire se, con il passare delle settimane, la posizione del PSG possa ammorbidirsi e magari si possa giungere a un accordo che consenta al centravanti di tornare a Torino.

Nella sua parentesi italiana è sceso in campo 2 volte in Champions League, una in Coppa Italia, 16 in Serie A, segnando 8 gol, e 3 al Mondiale per Club, timbrando il cartellino 2 volte. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2028, quindi tra 3 anni, e questo permette a chi detiene il suo cartellino di essere in una posizione di forza al momento delle negoziazioni.