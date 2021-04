La Juve riabbraccia la sua Joya. Cuadrado: "Paulo Dybala is back"

Il ritorno di Paulo Dybala fa bella e felice la Juventus. L’argentino è rientrato in campo 87 giorni dopo l’ultima volta, trovando contro il Napoli una rete che gli mancava da 94 giorni. Grande festa per lui in campo, ma anche sui social: “Dybala is back - ha scritto Juan Cuadrado su Instagram - complimenti panita".