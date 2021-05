La Juve sbanda, ma Buffon la tiene. Poi Rabiot e il 100° gol di Ronaldo: 2-0 sul Sassuolo al 45'

vedi letture

Tante difficoltà difensive, un grande Buffon e la staffilata di Adrien Rabiot. Poi il centesimo gol in bianconero di Cristiano Ronaldo. È così che la Juventus chiude in vantaggio di 2-0 il primo tempo della partita contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Decidono due reti: quella del francese, arrivata al 28’ tra gli errori dei neroverdi (compreso l’obiettivo bianconero Locatelli) e la capacità balistica dell’ex PSG, che in mezzo a mille pause questi colpi li ha eccome. Nel finale, il gol numero 100 del portoghese con la maglia della Juventus: controllo delizioso su Marlon (con tunnel incorporato) dopo la ribattuta di testa dello stesso Rabiot a centrocampo e colpo preciso a battere Consigli

SAN GIGI BUFFON - Annunciato l’addio ai colori bianconeri, il numero 77 avrà messo la maglia da Superman sotto la divisa da gara. Al quarto d’ora Bonucci stende Raspadori in area: Giacomelli indica senza esitazioni il dischetto. Si presenta Berardi, che tira abbastanza male. Ma è comunque da incensare la reattività nel neutralizzare il penalty del 43enne Buffon, poi protagonista ancora al 40’ su una sventola di Obiang da fuori. Tra un’occasione e l’altra, tante sbandate difensive per la squadra di Pirlo: San Gigi a parte, le imprecisioni puniscono i ragazzi di De Zerbi, spesso pericolosi ma non sempre capaci di impegnare Buffon. Nel finale, appunto, la firma di Ronaldo.