La Juve sfida il Napoli e Motta si affida al tridente Yildiz, Kolo Muani e Nico

vedi letture

La Juventus, oggi, sarà in campo per affrontare il Napoli nella gara valida per la 22ª giornata di Serie A. Alla vigilia del match Thiago Motta, in conferenza stampa, ha spiegato come sta la sua squadra: “L’inserimento dei due nuovi molto bene. Il gruppo bene. Abbiamo tutti a disposizione, come avete già visto la scorsa partita. Non abbiamo solo Arek, Gleison e Juan". Il tecnico bianconero ha poi spiegato che tipo di partita si aspetta: “Mi aspetto una partita diversa, loro giocano in casa, anche se una caratteristica del Napoli è quella di ricompattarsi e stare con un blocco basso limitando l'avversario. Non è un caso che abbiano preso solamente 14 gol, è una squadra che quando recupera riesce a ripartire. Giocando in casa vorranno fare la partita, è una squadra che con le sue caratteristiche spesso ha costruito questo blocco basso ed è ripartita. Mi aspetto un Napoli che vorrà giocare, attaccare, e noi vorremo competere con loro per fare una buona fase difensiva, organizzata, sapere quando pressare e utilizzarla bene andando ad attaccare con equilibrio. Creando le situazioni che ci servono".

La competizione interna fa crescere la squadra.

Thiago Motta, durante la conferenza stampa di vigilia, ha spiegato come l’abbondanza nei reparti e la competizione interna tra i giocatori sia di aiuto per migliorare le prestazioni della Juventus: “La cosa più difficile è lasciare un giocatore senza giocare e in tanti meritano di giocare, però ne posso mandare solo 11 in campo. Però la tua domanda è molto buona, perché per me la concorrenza e la competizione in allenamento fa crescere tantissimo la squadra e soprattutto trattandosi di una grande squadra come la nostra. In una grande squadra è normale ed è molto normale che esista la concorrenza tra i nostri giocatori e che poi alla fine, con tante partite in più che abbiamo giocate e che dovremmo giocare sicuramente, questa concorrenza alzerà il livello sia in allenamento, ma soprattutto dopo in partita. Perché quando uno gioca e gioca bene, l’altro per continuare e per accompagnare la squadra sicuramente deve migliorare e deve continuare a fare lo sforzo in più per poter seguire la squadra. Questo è il punto più importante per far crescere una squadra”. Infine, Thiago Motta ha speso parole importanti per Manuel Locatelli che, in questi mesi, si è guadagnato i gradi di capitano della Juventus: “Il suo carattere è importantissimo, infatti con normalità e naturalezza è diventato il capitano della squadra. In campo fa sempre cose importanti per la squadra. Da come lo vedo io, si fa così. Se l'è guadagnato con l'atteggiamento, in più in campo il ruolo che sa fare sono cose molto importanti. E' capace di stare davanti, e stando più davanti, è un ruolo che per lui singolarmente sa fare meglio, è più abituato. Per le sue caratteristiche è più vantaggioso, però delle partite ha fatto un ruolo diverso non può esprimersi come stare più davanti, però per la squadra se volete è molto funzionale. Fa sì che la squadra sia in un funzionamento migliore. A volte si mette in difficoltà per il bene della squadra, gli va chiesto come giocatore e come capitano, se l'è guadagnato giorno dopo giorno. Nelle ultime partite ha fatto un ruolo che dici: sì, fa bene, ma può fare meglio davanti. Ma lì fa fare meglio ai compagni, ai ragazzi lo chiedo con l'atteggiamento giusto. Mai sentita una lamentela, lo fa al 200%".

Kolo Muani verso una maglia da titolare.

Thiago Motta per la sfida contro il Napoli si affiderà al 4-2-3-1: in porta sarà confermato Di Gregorio. La difesa a quattro vedrà da destra verso sinistra McKennie, Gatti, Kalulu e Cambiaso. In mediana spazio a Locatelli e Thuram, con il trio Yildiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez a supporto dell’unica punta Kolo Muani. Il francese ha già scalato posizioni nella Juventus e oggi guiderà l’attacco bianconero, mentre Vlahovic partirà dalla panchina. Thiago Motta ha abbondanza per la gara contro il Napoli poiché ha quasi tutta la rosa a disposizione e all’appello mancano solo i lungo degenti Bremer, Cabal e Milik.