La Juve si è mossa tardi? Cherubini: "Avevamo segnali chiari che CR7 sarebbe rimasto"

"Prima di Udine avevamo segnali chiari sul fatto che Ronaldo sarebbe rimasto". Intervistato da Tuttosport, Federico Cherubini torna ancora sulla cessione di Cristiano Ronaldo: "Mendes stava lavorando sì, ma i segnali erano che non ci fossero prospettive - spiega il direttore generale bianconero - gestire la cessione il 28 agosto non è stato certo piacevole, fosse successo prima sarebbe stato meglio. Dicono che non eravamo protni. Beh, ma non tutti i giocatori aspettano fino al 31 agosto per capire se Ronaldo resta o va".