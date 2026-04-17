TMW La Juve si ritira dalla corsa per Senesi. L'idea è quella di prendere un top con Bremer

La Juventus è intenzionata a non presentare un'offerta per Marcos Senesi. Il centrale del Bournemouth è in scadenza al 30 giugno del 2026 ed è stato più volte accostato al club piemontese che, da par suo, ha necessità di acquistare uno stopper.

Alla base della decisione c'è una una possibile asta che può partire per il difensore, con Manchester United, Aston Villa e Tottenham su di lui. Di più, lo stesso Luciano Spalletti non considera Senesi come un possibile top per la sua retroguardia, ma solo una possibile pedina utile in caso di addio di Kelly. L'idea è quella di prendere un top per affiancarlo a Bremer, sempre che rimanga vista la clausola risolutoria da 54 milioni di euro valida fino al 10 agosto.

Senesi era stato chiamato anche da Roberto Mancini per la Nazionale, nel 2022, ma alla fine decise di scegliere l'Argentina. "La verità è che non ho avuto dubbi. Preferisco lottare per esserci e giocare per il mio Paese, che siano 5, 10 o 15 partite... ma sono per il mio Paese. Mi immaginavo con l'Italia, fermo durante l'inno... Avrei dovuto cantare l'inno di un Paese con cui non mi identifico. Al di là del rispetto per una nazionale come quella italiana, non mi sarei sentito parte di essa".