La Juventus alza il muro in difesa con De Ligt-Demiral. Pirlo: "Alleno dei grandi giocatori"

Dopo la conquista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, Andrea Pirlo ha parlato a JTV soffermandosi anche su alcuni aspetti legati ai singoli. In particolare, il tecnico della Juventus commenta l'ottima prova della difesa formata in primis da De Ligt e Demiral (ma anche da Danilo e Alex Sandro): "L'ho sempre detto, ho la fortuna di allenare questi grandi campioni, adesso sono rientrati tutti e quindi in base alla partita ho la fortuna di poter scegliere. Sono veramente dei grandi giocatori, oltre che delle grandi persone, perché hanno grandissima disponibilità, giocano o non giocano sono sempre partecipi, questo poi fa la differenza".