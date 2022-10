La Juventus cambia punto di vista su Rabiot: dopo il Mondiale si può parlare di rinnovo

Il quotidiano Tuttosport parla del giocatore più in forma di casa Juventus, ovvero Adrien Rabiot. Dopo un'estate passata con le valigie fatte, col Manchester United che si era avvicinato molto a lui, il francese si è ripreso il posto da titolare nell'undici di Massimiliano Allegri e ora la società bianconera sta cambiando punto di vista per quel che riguarda il possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Il club bianconero sta ragionando sull'opportunità di arrivare al prolungamento, ovviamente adeguandolo al generale ridimensionamento dal punto di vista economico.

Il centrocampista e la madre-agente, però, per il momento prenderanno tempo, rimandando ogni possibile discorso in merito a dopo il Mondiale in Qatar.