La Juventus giocherà la Champions: le tappe che hanno portato la UEFA a fare dietrofront

vedi letture

La Juventus parteciperà alla prossima Champions League. Sul campo i bianconeri si erano già conquistati il diritto a prendere parte alla massima competizione europea, ma per l'ufficialità serviva attendere le mosse della UEFA in merito alla questione Superlega. Il Corriere dello Sport analizza la questione, spiegando i retroscena dietro la lettera inviata dall'organizzazione presieduta da Ceferin al club bianconero nella quale si conferma l'iscrizione.

La UEFA, ed in particolar modo Ceferin, sarebbe voluta andare fino in fondo con pene esemplari per Juve, Real Madrid e Barcellona. Il 12 maggio era stata aperta l'indagine, il 25 maggio il procedimento disciplinare che faceva presagire sanzioni prima dell'inizio dell'Europeo. L'entrata in scena della Corte di Giustizia Europea, però, ha cambiato le carte in tavole, dilatando non poco i tempi di azione e decisione. Da qui si è arrivati alla scelta del 9 giugno, quando la Disciplinare UEFA ha sospeso il procedimento contro i 3 club in questione. Una decisione che, per Juventus, Real Madrid e Barcellona, significa entrate in cassa garantite fra 50 e 80 milioni a seconda del percorso europeo del prossimo anno.