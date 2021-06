La Juventus in pressing per Locatelli. A fargli spazio nella rosa di Allegri sarà Aaron Ramsey

Nel parlare del pressing della Juventus per Manuel Locatelli, la Gazzetta dello Sport e Tuttosport concordano sul fatto che a fargli posto, nella rosa di Massimiliano Allegri, sarà con ogni probabilità Aaron Ramsey. Il gallese nei giorni scorsi aveva espresso il proprio malumore per la discontinuità d'impiego vissuta a Torino e nelle prossime settimane potrebbe essere proprio lui uno dei giocatori in uscita dalla Continassa. Ramsey è tentato da un ritorno in Inghilterra, con l'Arsenal che potrebbe richiamarlo ma pure con gli interessi di West Ham, Everton e Crystal Palace.