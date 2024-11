La Juventus non pensa solo a Skriniar o Dragusin: anche Andersen obiettivo per gennaio

vedi letture

Non ci sono solamente Milan Skriniar, Radu Dragusin e Leo Ortiz tra gli obiettivi della Juventus per il mese di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per rinforzare la difesa in vista del mercato invernale è stato attenzionato anche Joachim Andersen, danese che in passato ha vestito pure la maglia della Sampdoria e attualmente gioca in Premier League con quella del Fulham. Economicamente è sicuramente il più accessibile dei profili valutati.

In stagione Andersen ha disputato 6 partite con il Fulham. Arrivato in estate per circa 30 milioni di euro, è sceso in campo anche in EFL Cup, fornendo un assist. Nel 2019 dopo l'esperienza alla Sampdoria a Genova, è passato al Lione per 24 milioni di euro, mentre nel 2020 si è trasferito al Crystal Palace in prestito con riscatto nel 2021 a circa 17 milioni. Infine, nel 2024 appunto, la cessione da parte degli inglesi ai Cottagers.

Giuntoli sa che dovrà prendere un rinforzo a gennaio in seguito all'infortunio di Gleison Bremer, che resterà out fino al termine della stagione corrente. Senza di lui la difesa dei bianconeri concede molto di più: la dirigenza vuole trovare una soluzione a questo problema insieme al tecnico Thiago Motta e non farsi trovare impreparata.