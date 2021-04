La Juventus riparte da tre nomi, più Danilo e Kulusevski. Via Ramsey, Rabiot e Alex Sandro

La Juve riparte da tre nomi. Sono De Ligt, Cuadrado e Chiesa, i pilastri della Juventus della prossima stagione. Probabilmente c’è da aggiungere Danilo e Kulusevski: i ragionamenti sono già in corso, Rabiot rischia di essere ceduto per motivi economici così come Ramsey. L’altro che quasi certamente partirà è Alex Sandro, in fase discendente da alcuni mesi e che sembra più lontano dal mondo Juventus.