La Lazio cerca il vice Lucas Leiva: il nome nuovo è Matteo Ricci dello Spezia

vedi letture

La Lazio del ds Igli Tare sta cercando un'alternativa a Lucas Leiva in vista della prossima stagione. Una riserva che poi possa prenderne in mano l'eredità. Il nome nuovo, raccontato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è quello di Matteo Ricci dello Spezia. Venticinque presenze in stagione, il ventiseienne ha il contratto in scadenza con l'Aquilotto.