La Lazio deve sistemarsi in difesa: Sarri non ha mai subito così tanti gol in avvio di stagione

La vittoria nel derby ha restituito entusiasmo alla Lazio, anche in vista della sfida di domani in Europa League con la Lokomotiv Mosca. Ma qualcosa da sistemare ancora c'è, una su tutte: la difesa. Fin qui Acerbi e compagni hanno subito dieci gol in totale, di cui nove in sei giornate di campionato e una in Europa League col Galatasaray. Mai Maurizio Sarri, come riportato dal Corriere dello Sport, aveva cominciato così male una stagione dal punto di vista difensivo: non a Napoli, con con la Juve, non col Chelsea e nemmeno con l'Empoli.