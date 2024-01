TMW La Lazio in Supercoppa con VisitLazio.com come sponsor: ai biancocelesti 300mila euro

Dopo i precedenti del 2009 e del 2019, prima della Supercoppa Italiana, che la Lazio disputerà in Arabia Saudita, giocando il 19 gennaio la semifinale contro l'Inter, Claudio Lotito e Francesco Rocca, rispettivamente presidente del club biancoceleste e della Regione Lazio, hanno confermato il rinnovo del connubio tra le parti. L'obiettivo è promuovere - come si legge nel comunicato - il portale di promozione del territorio regionale, sul quale, si possono trovare tutte le notizie inerenti l'offerta turistica del Lazio e delle sue province. Oggetto della collaborazione, viene aggiunto, saranno anche due video promozionali in cui saranno coinvolti i calciatori biancocelesti, sempre volti a promuovere il territorio regionale a scopo turistico.

Come raccolto anche da TMW, e come visibile nella foto della notizia, la Lazio vestirà in occasione del match contro i nerazzurri e dell'eventuale finale di Supercoppa Italiana una maglia con VisitLazio.com come sponsor. Al club saranno corrisposti 300mila euro.

Lotito ha poi commentato così la scelta: "Tra l'altro il binomio tra Regione Lazio ed S.S.Lazio viene bene. Vi racconto una cosa. Un giorno sono andato mangiare a Sant'Ignazio e vengo a sapere che c'era il Presidente degli Stati Uniti. Dopo una serie di vicissitudini mi sono venuto a dire che lui voleva una foto con me, forse aveva capito che ero il Presidente della Regione. Penso che - si legge su LaLazioSiamoNoi.it - il gioco di squadra vada applicato anche nelle istituzioni. Insieme si vince e si raggiungono i risultati, mettendo insieme i valori di ogni singolo, compresi i valori dei cittadini della regione. Questa partnership va avanti da anni e il calcio rappresenta un elemento di diffusione. Gli investimenti dell'Arabia Saudita ne sono una conferma. Otterremo risultati che saranno sotto gli occhi di tutti, come avvenne quando andammo a Pechino. Quest'opportunità la vogliamo cogliere tutti insieme, affinché diventi un evento importante e che aumenti l'orgoglio di appartenenza a questo territorio".