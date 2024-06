La Lazio insiste per Dele-Bashiru: a breve l'operazione potrebbe chiudersi

Aumenta il pressing della Lazio per Fisayo Dele-Bashiru. Ci sono stati nuovi contatti con l'Hatayspor anche nelle ultime ore per il centrocampista nigeriano, per il quale i biancocelesti lavorano sia per un acquisto a titolo definitivo, sia per un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. La valutazione del cartellino è intorno ai 7 milioni di euro comprensivi di bonus.

Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it, la mezzala con passaporto inglese ha già un'intesa con la società di Lotito per un contratto di 5 anni (fino al 2029) a poco meno di 1,5 milioni di euro a stagione. L'accelerata delle ultime ore può portare a breve alla chiusura dell'operazione.