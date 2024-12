La Lazio non vuole il prestito di Casadei, ma il Chelsea chiede oltre 30 milioni

La Lazio, oltre alla pista Reda Belahyane, per la mediana mantiene viva l’attenzione per Cesare Casadei, centrocampista classe 2003, ex Inter e attuale promessa del calcio italiano. Casadei, che milita nell’Under 21 azzurra, è considerato uno dei talenti più interessanti e futuribili. Nel progetto biancoceleste, orientato al lungo termine, sarebbe un investimento strategico e mirato. Non a caso, Maurizio Sarri lo aveva inserito tra i possibili successori di Milinkovic-Savic già nell’estate del 2023.

La scorsa estate, Fabiani aveva riconosciuto il valore del giocatore, oggi di proprietà del Chelsea, dove però sta trovando poco spazio. Nella scorsa stagione è stato valorizzato da Enzo Maresca al Leicester in Championship, ma quest’anno ha totalizzato solo 5 presenze in Conference League senza mai esordire in Premier League, bloccato dalla folta concorrenza nel club londinese.

Il Chelsea crede nelle potenzialità di Casadei e non intende cederlo definitivamente, se non per cifre molto alte, che possono arrivare fino a 30 milioni di sterline. Questa valutazione rende l’operazione complicata per la Lazio, che non vede vantaggi nell’ingaggiarlo in prestito per soli quattro o cinque mesi. L’idea di puntare su di lui per il futuro è allettante, ma al momento appare economicamente proibitiva. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.