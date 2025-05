TMW La Lazio punta Maurizio Sarri: in corso l'incontro fra Fabiani e l'agente del tecnico

vedi letture

La Lazio punta dritta su Maurizio Sarri. La società biancoceleste ha deciso di cambiare guida tecnica dopo un campionato che l'ha vista in calo nel finale. La sconfitta casalinga contro il Lecce ha portato la squadra di Marco Baroni fuori dalla zona che vale le prossime competizioni europee dopo essere stata in lotta per gran parte della stagione per un posto in Champions League. Fra i tifosi si è diffuso il malumore con la squadra che è stata fischiata nel corso del giro di campo al termine della ultima giornata di Serie A.

Incontro in corso

Da qui la decisione di cambiare rotta. Anzi tornare indietro e affidare il timone della barca ancora una volta a Sarri. E proprio in questi minuti, è in corso in un ristorante in zona Parioli un incontro fra la dirigenza biancoceleste e Paolo Busardò, agente dell'allenatore toscano. A rappresentare invece il club della capitale c'è il direttore sportivo Angelo Fabiani.

La proposta

La proposta da parte della Lazio dovrebbe essere vicina ai tre milioni di euro netti a stagione, comprensiva anche dei bonus. L'accordo dovrebbe essere sulla base biennale, ovvero fino al 30 giugno 2027 da irrobustire anche con l'inserimento di un'opzione annuale per portarlo avanti fino al 2028.