La Lazio sorride: Luis Alberto ha ripreso a correre sul campo. L'obiettivo è riaverlo per domenica

vedi letture

Ultime da Formello, centro sportivo della Lazio. Seduta di scarico quest'oggi, in campo solo chi non ha giocato ieri. Le principali (e buone) notizie però arrivano da Luis Alberto, che ha ripreso a correre sul campo. Andatura blanda e qualche progressione: non ci sarà mercoledì a Bergamo, spera di tornare domenica sempre contro l’Atalanta. Lo spagnolo era stato operato d'urgenza la scorsa settimana per un attacco d'appendicite acuta.