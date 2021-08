La Lazio stenta e Sarri va in pressing su Tare: da Basic e Muriqi, il punto sul mercato

Altro passo indietro per la Lazio, che col Meppen, formazione di serie c tedesca, impatta per 1-1 come col Padova nell'ultima uscita ad Auronzo. Un risultato deludente - sottolinea Il Messaggero - ma soprattutto una squadra lenta, ansiosa e prevedibile. La forte sensazione - si legge - è che ci siano giocatori non all'altezza della situazione. Sarri è in pressing su Tare, che sta cercando di portare Basic (imminente il suo arrivo) e Kostic (anche lui bloccato dopo l'incontro con l'agente Ramadani), ma deve uscire qualcuno oltre Kamenovic (extra) in prestito. Gli indiziati sono Correa (Everton e Inter) e Muriqi, sul quale ci sono Valencia e Eintracht.