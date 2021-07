La Lazio studia la formula per Orsolini: il Bologna chiede meno di 15 milioni

In attesa della presentazione di domani alla stampa, la Lazio di Maurizio Sarri inizia a muoversi sul mercato, e dopo aver definito l'acquisto di Hysaj e Felipe Anderson lavora ad un nuovo inserimento sulle fasce d'attacco: Riccardo Orsolini. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, i biancocelesti starebbero pensando alla formula giusta per portare a Roma l'ex esterno dell'Ascoli, inserendo anche qualche contropartita tecnica per abbassare il prezzo, con il Bologna che chiede meno di quindici milioni per liberare l'esterno.