La lettera dei club di Serie A a DAZN: "Ora rassicurazioni per evitare giornate come ieri"

I club di Serie A scrivono a DAZN dopo il disservizio di ieri che non ha permesso a chi ha provato a vedere tramite internet Inter-Cagliari e Hellas Verona-Lazio di seguire la partita in diretta. La Serie A ha esternato tutta la sua preoccupazione soprattutto in vista delle prossime tre stagioni, con DAZN che ha acquistato in esclusiva tutte le partite in programma.

Tramite la Lega, i club di Serie A hanno auspicato che questo problema tecnico non si ripeta più in futuro e chiesto precise rassicurazioni: "Circa gli accorgimenti tecnici da voi implementati per scongiurare che simili episodi si verifichino in futuro", hanno scritto in una lettera riportata da 'Repubblica.it'

Dal canto suo, DAZN nella giornata di ieri ha già chiesto scusa per il disservizio dando la colpa a Comcast Technology Solutions, azienda del gruppo americano che controlla proprio Sky. Visto il grave inconveniente di ieri DAZN non esclude la risoluzione del contratto di collaborazione, anche perché la stessa piattaforma streaming ha già in Tim un partner tecnologico su cui poggiarsi.