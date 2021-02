La lista UEFA del Milan: dentro Mandzukic e tutti i nuovi acquisti. Il sacrificato è Hauge

Nelle scorse ore le 6 squadre italiane ancora in corsa in Europa hanno dovuto consegnare alla UEFA le liste aggiornate in vista della ripresa delle competizioni. Il Milan ha inserito subito i tre acquisti del mercato di gennaio. Dentro quindi Mandzukic, Tomori e Meite, mentre resta fuori Hauge per raggiunti limiti di spazio. I rossoneri affronteranno la Stella Rossa ai sedicesimi di Europa League il 18 febbraio (Belgrado) e il 25 febraio (Milano). Questa la lista del Milan:

Portieri: Donnarumma G., Donnarumma A., Tatarusanu

Difensori: Calabria, Dalot, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori, Gabbia

Centrocampisti: Bennacer, Krunic, Castillejo, Brahim Diaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali, Meite, Calhanoglu

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Mandzukic, Rebic, Maldini