La lista UEFA della Juventus: tutto invariato. Esce solo il baby Portanova

Nelle scorse ore le 6 squadre italiane ancora in corsa in Europa hanno dovuto consegnare alla UEFA le liste aggiornate in vista della ripresa delle competizioni. La Juventus, visto l'immobilismo sul mercato per quanto riguarda i big, non ha apportato modifiche di spessore, con la sola uscita dall'elenco di Portanova ceduto al Genoa. I bianconeri affronteranno il Porto in Champions League il 16 febbraio (Oporto) e il 9 marzo (Torino). Questa la lista della Juventus:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Kulusevski