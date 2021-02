La Lu-La è un'incredibile macchina da gol: seconda al mondo, dietro solo al Bayern

vedi letture

Quella formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è la seconda coppia gol più prolifica dei grandi campionati europei. Davanti ha solo Robert Lewandowski e Thomas Muller, come si evince dall'analisi fatta dai colleghi di Transfermarkt: 30 reti per la Lu-La, 36 per i bavaresi ma con ben 26 timbri del polacco. Terzo posto alla pari per due coppie: Harry Kane e Heung-min Son del Tottenham e Kylian Mbappé-Moise Kean del PSG. Per trovare un altro tandem italiano serve andare al decimo posto con Luis Muriel e Duvan Zapata dell'Atalanta a 23, solo diciassettesima la Juventus con Cristiano Ronaldo e Federico Chiesa (21) come Zlatan Ibrahimovic-Franck Kessie per il Milan e Ciro Immobile-Luis Alberto per la Lazio.