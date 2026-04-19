La masterclass di Sarri nel "suo" Maradona: a Napoli la migliore Lazio dell'anno

Ancora non si chiamava stadio Maradona quando Maurizio Sarri incantava Napoli con la versione più pura del Sarrismo. Ciò che si è visto ieri al Maradona è stata però l'ennesima masterclass del Comandante, capace di firmare la partita perfetta portando così a casa la vittoria più prestigiosa della stagione. Il quarto successo consecutivo in Serie A della Lazio in casa del Napoli porta interamente la firma di Sarri, dalla preparazione della partita alle scelte. Unione perfetta tra le idee forti del tecnico toscano e le caratteristiche chiare ed evidenti della sua rosa. Un Sarrismo 2.0 che può esser riassunto come "anarchia organizzata". Via libera dunque ai calciatori più difficili da inquadrare, da Noslin a Tavares, da Lazzari a Cancellieri. Spazio alla ripartenze a campo aperto, accompagnate però dalla qualità e da un cervello che appartiene alla prima versione del Sarrismo. Il paragone tra Hamsik e Taylor fatto dallo stesso Sarri spiega come quei principi siano applicabili anche a questa Lazio, seppur con le dovute proporzione e i dovuti aggiustamenti.

Lazio, le risposte in vista della Coppa Italia

Servivano risposte in vista della sfida di mercoledì a Bergamo e ne sono arrivate molte. La prima sulla condizione fisica degli acciaccati, non tutti hanno risposto presente. Bene Toma Basic, autore del gol del raddoppio in una partita di sacrificio e sostanza. Male invece capitan Zaccagni, che oltre al rigore sbagliato e la successiva respinta ha aggiunto altri errori in un pomeriggio dove forse ha rappresentato l'unica nota stonata. Semplicemente straordinario Mario Gila, sempre più difensore a 360 gradi e meraviglioso esempio di cosa sia il lavoro di Sarri. Pensare al difensore tutto irruenza, fisico e corsa di qualche anno fa, rispetto alle letture, gli anticipi e l'ordine nella linea che si è visto anche ieri è emblematico. Le risposte sono poi arrivate anche dalle seconde linee, risposte che fanno sorgere delle domande. Visto che anche a Bergamo ci saranno spazi da attaccare, è immaginabile rivedere Noslin e Cancellieri dal primo minuto? La spinta di Lazzari e Tavares sulle due corsie sarà riproposta anche in caso di recupero di Marusic, che oggi effettuerà gli esami strumentali per capire se ha smaltito la lesione muscolare? A Sarri le risposte, dopo una masterclass del genere c'è solo da affidarsi al Comandante.