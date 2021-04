La "nuova" vita di Ribery alla Fiorentina. Può rinnovare con un contratto a obiettivi

vedi letture

Il Corriere dello Sport sottolinea il ruolo di "psicologo" assunto da Franck Ribery in questa Fiorentina. E' stato lo stesso francese a dire di aver parlato al gruppo prima della sfida contro la Juventus, trasmettendo un duplice messaggio: mantenere la tranquillità e fare la partita. Stupisce, poi, come FR7 non molli mai, nella testa quanto nelle gambe. La Fiorentina potrebbe cucirgli addosso un contratto ad obiettivo in vista della prossima stagione, con un ingaggio forse dimezzato ma con un profilo di livello come punto di riferimento e quasi un allenatore in campo. Anche se tutto dipenderà dal prossimo tecnico che arriverà a Firenze.